Antalya'da feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Orta Mahalle Belek Yolu üzerindeki otobüs terminali önü oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü ile 07 FCT 78 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralanırken, yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'den Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsünde bulunan yolcular, başka otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı.