Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu! Onlarca Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın 3 ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu! Onlarca Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yurt genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası önemli bir operasyona imza atıldı.

Antalya'da, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 2 bin 200 elektronik sigara, 1860 sahte alkol, 1850 kartuş, 300 likit, 39 bin boş makaron, 2 bin 270 puro, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 11 bin 200 doldurulmuş sigara, 56 bin sarma kağıdı, 1000 kilogram nargile tütünü, 1 sigara basım makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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