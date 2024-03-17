Antalya'da kavgada silahlar konuştu! Ayhan Haydar Fidanboy yaşamını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde yaşanan olayda aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy (61) ile N.B. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, silahına sarıldı. N.B'nin ateş açması sonucu Fidanboy yaralandı. N.B. olay yerinden motosikletine binerek uzaklaştı.

Olayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Yaralanan Ayhan Haydar Fidanboy olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye taşındı. Hastanede tedavi altına alınan Fidanboy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkında çeşitli suçlardan kaydı bulunan N.B.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.