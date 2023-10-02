Antep'te kız kaçırma meselesi silahlı kavgaya neden oldu: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İddialara göre Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde birbirleri ile kız kaçırma meselesi nedeniyle düşmanlık bulunan iki aile arasında çatışma çıktı. Gece saatlerinde silahlı çatışmada karşı karşıya gelen iki aile arasındaki kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde gece saatlerinde, iddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, tartışma sonrası kavga etti. Tartışmanın alevlenmesiyle kavgaya dönüşmesinden sonra taraflar silahlarına sarıldı. İddiaya göre, kızı kaçıran şahıslardan biri aileye silahla saldırdı. Silahla saldırı sırasında saçmaların hedefi olan 29 yaşındaki İbrahim Süzer olay yerinde hayatını kaybetti.



Çevredeki komşular silah sesini duyduktan sonra polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine hızlıca geldi. Ahmet Süzer ve adı bilinmeyen bir şahıs kavga sırasında üzerine sıkılan saçmalardan dolayı yaralandı. Ahmet Süzer'in yanındaki şahsın ismi öğrenilemedi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplere yarılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra yaralılar en yakın hastanelere sevk edildiler. Olay yerinde can veren İbrahim Süzer'in akrabası olan Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Olayda hayatını kaybeden İbrahim Süzer’in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



ZANLILARI YAKALMAK İÇİN POLİS ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.