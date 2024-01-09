Ataşehir'de Feci Trafik Kazası! Otobüs Araçların Arasına Daldı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kaza sırasında otobüsün boş olduğu ve seferlerine başlamadığı öğrenildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın yaşandığı adres, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 HO 3220 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu.
Otobüsün şoförünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi.
Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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