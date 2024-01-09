Ataşehir'de Feci Trafik Kazası! Otobüs Araçların Arasına Daldı

Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?

Meteoroloji Uyarıyor: Kar ve Yağmur İçin O İki Bölgeyi Uyardılar!

İstanbul'da Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesilecek! Saat Kaça Kadar Devam Edecek?