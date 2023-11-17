Ata'ya Saygı Nöbetini Canlandıran Iğdırlı Çocuklar Anıtkabir'de!

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'ya götürüldü. Çocuklar Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ata'ya Saygı Nöbetini Canlandıran Iğdırlı Çocuklar Anıtkabir'de!
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Ellerinde tahtadan tüfekler, yüreklerinde Atatürk sevgisi... Iğdır'ın Cennetabat köyündeki 5 ilkokulu öğrencisi, 10 Kasım'da Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı, görüntülerin Iğdır Valiliğince paylaşılmasının ardından öğrencilerin Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirmek için program düzenledi.

Anıtkabir'e bin 300 kilometre uzaklıktaki köye giden askerler, 5 öğrenci ve öğretmenleri, Şehit Bülent Aydın Hava Limanı'ndan Ankara'ya uğurladı. Anıtkabir'de Ata'sının huzuruna çıkan miniklerin heyecanı gözlerinden okundu. Çocuklar Türk bayraklarıyla, Mehmetçiğin nöbet değişimine yanlarında yürüyerek eşlik etti. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, tahta tüfeklerle Atatürk’e saygı nöbeti tutan çocuklarla Milli Savunma Bakanlığı'nda buluştu. Bakan Yaşar Güler, çocuklarla sohbet etti, hediyeler verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Iğdır # anıtkabir # Ataya saygı
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