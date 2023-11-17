PKK'nın Öldüremediği Yiğit Mehmet Haluk Mihalioğlu Hayatını Kaybetti

Aydınlık Hareketi öncülerinden Vatan Partili Mehmet Haluk Mihalioğlu hayatını kaybetti. Mihalioğlu, sevenlerinin katıldığı törenin ardından Diyarbakır'da defnedildi. O Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Vatan Partisi'nin önder kadrolarındandı.

Türk-Kürt kardeşliği için çalıştı. PKK'nın hedefindeydi. 9 kurşun yedi. Mücadelesi onu yeniden hayata bağladı. PKK kurşunlarından biri vücudunda kaldı. İyileştikten sonra mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Mehmet Haluk Mihalioğlu, 18 yaşından beri mücadelenin içerisindeydi. Teröristlerin baskılarına rağmen sokaklarda Aydınlık Gazetesi'ni dağıttı, eylemleri örgütledi.