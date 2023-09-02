Aydın'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, polis ekiplerinin hırsızlık yapıldığına dahil inceleme çalışmaları başlattı. Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir evden bir miktar para, cep telefonu ve zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir evden 10 bin lira, bir cep telefonu ile 5 litre zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Park Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki bir ikametten hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında şüpheli E.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı