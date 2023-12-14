Aydın'da Portakal Üreticisi Zarar Etti

Aydın Nazilli'de portakal hasadı yapan üretici zarar etti. Maliyeti 5 lira olan portakal 2 liraya alıcı buldu. Çiftçiler bir çıkar yol arıyor.

Akdeniz sineği ürünlere büyük zarar verdi. Çoğu yere döküldü. Çiftçi kazanamazsa ne yazık ki gözü gibi baktığı ağaçları kesecek.

Girdi maliyetleri ile baş etmek çok zor. Her geçen gün zam geliyor. Üretici bugün aldığını yarın zamlı fiyattan alıyor.