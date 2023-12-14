Ziraat Türkiye Kupası'nın Yeni Tarihi Açıklandı!

TFF, 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihinde oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın Yeni Tarihi Açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nın Yeni Tarihi Açıklandı!

TFF yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine,

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 19, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde oynatılmasına,

TFF 2. Lig'de ertelenen 18. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

TFF 3. Lig'de ertelenen 15. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanması gereken 5. Eleme Turu müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Daha önce 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Bucaspor 1928 erteleme müsabakasının 28 Aralık 2023 Perşembe günü oynatılmasına karar verilmiştir."

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# ziraat türkiye kupası
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