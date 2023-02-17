"Ödemeler ay sonuna kadar hesaplara yatırılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin dünyada yaşanmamış bir felaket olduğunun altını çizen Kirişci, "Komşu olan 11 il bu felaketten olumsuz etkilenmiş durumda. İki ayrı deprem 9 saat aralıkla devam etmiş ve etkisini de göstermiştir. Her il doğal olarak kendi yarasını sarmakla meşgül olmuş. Merkezi hükümetimizin sağlamış olduğu destekler bu yaraların kısa zamanda sarılması için önemlidir. Burada valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Osmaniye'nin önde gelenleri el ele vererek, yan yana oturarak bu işin üstesinden kısa zamanda gelmiştir. Herkesi yaraları sarma noktasındaki çabalarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Bakanlık olarak Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüklerinin makine parkını devreye aldıklarını belirterek, bunların 4 bin 987 makine ve ekipmanının, 1 uçağın, 2 helikopterin ve 14 bin 149 personelin 12 günden bu yana sahada çalıştığını bildirdi.

Bütün gayelerinin vatandaşların yarasını kısa zamanda sarabilmek ve onlara küçükte olsa katkılar sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Kirişci, "6 bin 364 yatak kapasitesine sahip misafirhanelerimizde depremzedelerimizi ağırlıyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Soğuk bir zaman ve her yer Osmaniye ve Adana gibi şanslı değil." diye konuştu.

Kirişci, gıdanın ve gıda üreten işletmelerin böyle zamanlarda kontrolünün önemli olduğuna işaret ederek, 269 görevli uzman personelle 6 bin 776 gıda denetimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Gıda denetiminde bir zafiyet göstermemek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Kirişci, "Kendi regülasyon kurumlarımız dahil. TMO, Çaykur, ESK ve Türkşeker, gibi kurumlarımız kendi görev alanları da olmasa da her türlü konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için büyük bir çaba sarf etmiş, gerekli dağıtımları ve insani ihtiyaçları, gıda maddelerini kısa sürede ulaştırmıştır." dedi.

"GIDA KONUSUNDA EN UFAK BİR AKSAKLIK YOK"

Osmaniye'nin bir tarım kenti olduğunu ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

- Gıda konusunda en ufak bir aksaklık yok. Tarımsal üretimimizin aksamaması gerekiyor. Kırsalda da nüfusu tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her ne kadar 36 adet hayvan barınağında ağır veya yıkık denilebilecek hasar oluşmuş olsa da 15 büyükbaş 91 küçükbaş hayvanın telef olduğunu biliyoruz. Bunun yanında 40 büyükbaş ve 35 küçükbaş hayvanlarımız içinde ilgili birimlerimiz gayret göstermiştir. 226 ton yem, bu ilimizin ilgili köylerine, kırsalda üretim yapan ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan işletme sahiplerine dağıtılmıştır. TMO'nun buradaki binasındaki hasar giderilmiş ve hizmetlerini sürdürmektedir. Biz ne olursa olsun Osmaniye'deki vatandaşlarımızın yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı sonrası açıklamış olduğu bir takım desteklerin şubat ayının içinde ödenmesi konusunda alınmış olan kararla 71,5 milyon liralık ödeme bu ay sonuna kadar çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır.

Kirişci, acının büyük olduğunu belirterek, acının hafifletilmesi için atılan adımların devam edeceğini dile getirdi.

Bu dönemde dayanışmanın kıymetli olduğuna dikkati çeken Kirişci, "İnsanlarımız bankadan kredi çekip o krediyi bu yardım kampanyasına tahsis etmiş olması mutluluk verici. Bolulu bir kızımız Defne, kendi eşyalarını Doğanşehir'deki kendi akranı olan bir kızımıza gönderiyor. Kendisiyle görüştüm, ilkokul ikinci sınıfta bir kızımız. 'Ben başka ne yapabilirim diye düşündüm diyor'. Biz büyüklere de nasihat düzeyinde cümleler kuruyor. Bu geleceğimiz olan evlatlarımızı gördükçe geleceğe daha mutlu ve umutlu bakar hale geliyoruz. Rabbim bir daha bu aziz millete bu tür acılar yaşatmasın. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Miraç Kandilinizi de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.