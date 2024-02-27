Balıkesir'de korkunç kaza! 20 metrelik şarampole yuvarlandı

Balıkesir'de traktör geri manevra yaparken 20 metreden şarampole yuvarlandı. Traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de korkunç kaza! 20 metrelik şarampole yuvarlandı
Balıkesir'de korkunç kaza! 20 metrelik şarampole yuvarlandı
Editör: Uğur Çam

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan olayda, 50 yaşındaki Arif Topal, 10 RZ 421 plakalı römorklu traktörüyle, Atatürk Mahallesi Ufuk Sokak TOKİ Konutları üzerinden geri geri manevra yapmak istedi. Manevra esnasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Arif Topal, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Düştüğü yerde traktörle römork arasında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla traktör ve römorku çıkardı. Topal'ın cenazesi vatandaşların yardımıyla 20 metrelik şarampolden çıkartıldı. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Arif Topal’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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