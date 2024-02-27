Çekmeköy'de vahşi cinayet! Emine Ülkü A. eşi tarafından vuruldu

Çekmeköy'ün Güngören Mahallesi Tolgahan sokakta yaşanan olayda, Emine Ülkü A., eşi Hakan A. tarafından silahla rehin alındığına dair polis ihbar hattına mesaj gönderdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

EMİNE ÜLKÜ A. HAYATA TUTUNAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, silah sesi duyulan dairenin kapısını koçbaşı ile kırdı. İçeri giren ekipler, Emine Ülkü A.'yı tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Emine Ülkü A. hayata tutunamadı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Eşini tabancayla öldürdüğü değerlendirilen Hakan A. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, Emine Ülkü A. ve Hakan A. çifti hakkında daha önce Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce üç kez işlem yapıldığı öğrenildi.