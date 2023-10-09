Barajlardaki su yeniden azaldı, tedirginlik sürüyor! İSKİ'ye göre İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı: 9 Ekim'de barajlarda ne kadar su kaldı?

Barajlardaki su doluluk oranları genel itibariyle insanların en çok merak ettikleri konulardan biridir. Baraj doluluk oranları şehirdeki yağışlardan, sıcaklıklardan etkilenerek artar ya da azalır. Son birkaç gündür devam eden yağışlar nedeniyle sıcaklıklar düşmüş olsa barajlardaki su doluluk oranı da kullanımın devam etmesi ancak yağışın yeterli olmaması nedeniyle düşmeye devam etmiştir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün barajlardaki su doluluk oranını güncelleyerek sunmaktadır. Peki 9 Ekim itibariyle Türkiye'de barajlarda ne kadar su kalmıştır?

Barajlardaki suyun azalmaya devam etmesi çok sayıda insanı tedirgin etmektedir. Her ne kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam ettiğini belirtse de barajlardaki su oranı bundan etkilenmemiştir. Geçtiğimiz hafta %24 civarında seyreden su doluluk oranı tekrar düşmüştür. İşte İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre baraj doluluk oranları...

9 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %22,8 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düşmüş durumda?

9 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?