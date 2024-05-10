Başkan Aras'tan MSKÜ'lü öğrencilere müjde! TGB'nin mücadelesi zafer getirdi!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras basın toplantısında ayrıca öğrencilere müjdeli bir haber verdi.

Başkan Aras “Öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için il içerisinde kampüs, Yeniköy, Kötekli, Yurtlar yine merkez güzergâhlarda öğrencilerimize taşıma ücretini 1 TL olarak belirledik. Öğrencilerimiz merkezde bu hizmetlerden yararlanacak. Diğer ilçelerde yaşayan tüm öğrencilerimiz için de aynı çalışmayı sürdürüyoruz. Onu da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

MUĞLA'DA 1 TL UYGULAMASI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)’nin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri için başlattığı mücadele zafer getirdi.

AYRICALIK MÜCADELESİ DEĞİL, HAK MÜCADELESİ!

Muğla’da öğrenciler için uygulanan 1 TL’lik otobüs indirimi uygulamasına Meslek Yüksekokulu öğrencileri dahil edilmemişti. TGB Muğla, uygulamanın Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile genişletilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi önünde basın açıklaması düzenlemiş, uygulamanın genişletilmesi için öğrenciler arasında imza kampanyası başlatmıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a seslenen öğrenciler, MYO öğrencilerinin sahipsiz olmadığını dile getirmişti.

MÜCADELE ZAFER GETİRDİ!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yürütülen mücadele sonucunda öğrenciler için başlatılan 1 TL uygulamasının MYO öğrencileri için genişletileceğini ve ilk UKOME'de merkezden Kötekli'ye giden hatların da bu kapsama alınacağını duyurdu.