Düzce turizmine önemli destek!

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, ilin ortak turizm markası olan Düzce’ye Gelsene için bugüne kadar toplamda 7 video hazırladıklarını belirtti.

Erdoğan Bıyık, “Düzce Gelsene videolarımızda çok kıymetli kişiler bizlere destek verdi. Değerli Sinema Sanatçılarımız Nurullah Çelebi, Cem Gelinoğlu, Valimiz Selçuk Aslan, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Erasmus Projesi dahilinde ilimizde yer alan yabancı misafirlerimize kampanyamıza vermiş oldukları desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Düzce’deki basın mensubu arkadaşlarımız kampanyamıza destek vermek istedi ve hep bir ağızdan “Düzce’ye Gelsene” dedik. Konuya olan hassasiyetleri ve vermiş oldukları anlamlı destekten dolayı Düzce basınına teşekkür ediyoruz. Düzce’mizin turizmine mümkün olduğunca çok katkı sağlamaya, birlik olmaya, birlikte büyük projeler üretmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana misyon edindiğimiz turizmin geliştirilmesi konusundaki kararlığımızı bir kez daha ifade ediyor, dünden bugüne turizm ve diğer projelerimizde bizlerle olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.