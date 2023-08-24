Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 6 Ocak tarihli su kesintisi programına göre, bazı ilçelere ve mahallelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını inceliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

HANGİ İLÇEDE SU KESİNTİSİ BEKLENİYOR? 24 AĞUSTOS'TA BU KESİNTİDEN HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

FATİH

Fatih ilçesinde Cankurtaran ve Katip Kasım mahallelerinde "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle saat 11.00'e kadar su kesintisi bekleniyor.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa ilçesinde Cevatpaşa, Kartaltepe, Kocatepe, Muratpaşa, Yenidoğan, Yıldırım ve İsmet Paşa mahallelerinde "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle saat 16.00'e kadar su kesintisi bekleniyor.