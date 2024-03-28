Belediye Başkanı 70 yaşındaki adama yumruk attı!

Antalya'da Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla tartışmaya başladı. 70 yaşındaki emekli esnaf Muhammet Büyükkaya'nın iddiasına göre kızını haksız yere çıkarmıştı ve oyunu vermek istemiyordu. Bunun üzerine tartışma yaşandı.

YUMRUK ATTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI



Çevredekiler arasından geçerek Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzünü yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar yoluyla taraflarını ayırdı. O anladı, cep telefonunun kamerasına yansıdı.