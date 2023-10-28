Belediye Başkanı'ndan Örnek Uygulama! Randevu ve Bürokrasiyi Kaldırdı

Bursa'da vatandaşları Dünyanın en büyük makam odasında ağırlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’ye hatta Dünya’ya örnek olan Meydam Makam Buluşmaları ‘’Dünyanın en büyük makam odası’’ statüsünü alırken, vatandaşlar şeffaf belediyecilikten oldukça memnun.

Vatandaşlar keyifle çaylarını yudumlarken, anından talepleri çözüme ulaşıyor. Başkan Kanar hayata geçirdiği bu uygulamayla gönülleri fethediyor.