Belediye Başkanı'ndan Örnek Uygulama! Randevu ve Bürokrasiyi Kaldırdı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kanar, randevu ve bürokrasiyi kaldırdı. Kanar, Meydan Makam Buluşmalarında hemşehrileriyle bir araya geliyor sohbet ediyor dertleşiyor.
Bursa'da vatandaşları Dünyanın en büyük makam odasında ağırlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor.
Türkiye’ye hatta Dünya’ya örnek olan Meydam Makam Buluşmaları ‘’Dünyanın en büyük makam odası’’ statüsünü alırken, vatandaşlar şeffaf belediyecilikten oldukça memnun.
Vatandaşlar keyifle çaylarını yudumlarken, anından talepleri çözüme ulaşıyor. Başkan Kanar hayata geçirdiği bu uygulamayla gönülleri fethediyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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