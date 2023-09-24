Besicilerin yaylalardan dönüşü başladı! Karadeniz'de köye dönüş zamanı
Doğa harikası Karadeniz yaylaları, havanın soğumasıyla besicilerin dönüş yolculuğuna tanıklık ediyor.
Hayvanlarını süslediler, hazırlıklarını tamamladılar, göçe başladılar. Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Maçka ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Bodamış Yaylası'na, yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla çıktılar. Yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldiler.
Sofralarında tüketmek için çeşitli süt ürünleri hazırlayan yaylacılar, hayvanlarını sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çayırda otlatma imkanı buldu.
Gün doğumuyla dönüş yoluna koyuldular. Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle bir an olsun hayvanlarının başından ayrılmayan besiciler, yolculuk sırasında sürüleri belirli aralıklarla dinlendiriyor.
Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor.