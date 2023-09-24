Fahrettin Koca'dan tarama testleriyle ilgili açıklama

Kimi bebekler doğarken işitme engeliyle dünyaya geliyor. Bazı çocuklarda ise enfeksiyonlara bağlı olarak geçici işitme kayıpları görülüyor.

Yeni Doğan Bebeklere Tarama Testi Yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında yapılan tarama testleri hakkında bilgi verdi.

- Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme kayıplarıyla birlikte %6’ya kadar çıkabiliyor. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek için Ulusal İşitme Tarama Programları yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1. sınıfa giden çocuklarımıza işitme tarama testleri yapıyoruz.

İlkokul çağında çocuklara yapılan testlerin yanı sıra yeni doğan bebeklere erken tanı için de testler yapılıyor.

- Tarama kapsamında bebek ve çocuklarımızın tümüne ulaşmayı hedefliyor, her yıl yaklaşık 2.000.000 civarı tarama testi yapıyoruz. Ortalama yılda, 2500-2800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz. Taramada şüpheli tespit edilen bebekler, referans merkezi dediğimiz ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ediliyor.

Koca, Bakanlık'a kayıtlı 179 bin 867 işitme engelli yurttaşın bulunduğunu belirtirken, bu engeli taşıyan kişilere karşı daha duyarlı olunması gerektiğini de vurguladı.