Turistlerin göz bebeği İstanbul oldu! İşte 8 ayda gelen ziyaretçi sayısı

İstanbul'u 8 ayda 11,5 milyon yabancı turist ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün 8 ayında İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısının yıllık yüzde 13,20 artarak 11 milyon 524 bin 246 olduğunu duyurdu.

İşte En Çok Yabancı Turistin Geldiği Ülke

Ağustos 2023'te İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20, bir önceki aya göre 4,9 arttı.

En çok yabancı turist; 179 bin 17 kişi ile Rusya Federasyonu, 127 bin 486 kişi ile Almanya, 101 bin 459 kişi ile İran, 81 bin 257 kişi ile ABD'den geldi.

İstanbul Havalimanı yılın ilk 8 ayında 8 milyon 85 bin 738, ağustos ayında ise 1 milyon 235 bin 473 yabancı ziyaretçiye hizmet verdi.

Ağustosta İstanbul'a deniz yoluyla gelen yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre 58,61 artarak 48 bin 62 oldu.