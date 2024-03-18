Beşikte yüzüstü dönen bebek hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta beşiğinde yüzüstü dönen bebek hayatını kaybetti.

Beşikte yüzüstü dönen bebek hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Yürek burkan olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bugün öğle saatlerinde, İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. 

İddiaya göre; beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı. Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu fark ederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü.

Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.

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