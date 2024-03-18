Bayrampaşa'da yol verme kavgası: 1 yaralı var!

Olay yerinden bilgiye göre, izin gününde Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde özel otomobiliyle seyir halinde olan polis memuru, başka bir otomobilin sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.

Tartışma sonrası polis memuru, sürücüye tabancayla ateş etti. Bacağından hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.