Bayrampaşa'da yol verme kavgası: 1 yaralı var!

Bayrampaşa'da, trafikte yol verme tartışması çıktı. Bir sürücü silahla yaralandı.

Bayrampaşa'da yol verme kavgası: 1 yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerinden bilgiye göre, izin gününde Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde özel otomobiliyle seyir halinde olan polis memuru, başka bir otomobilin sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.

Tartışma sonrası polis memuru, sürücüye tabancayla ateş etti. Bacağından hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bayrampaşa # Trafik # silahlı kavga
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