Kars'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu, şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yoğun yağış sebebiyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler güçlükle ilerledi, ekipler kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış'ta ise gece başlayan yağış, ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.