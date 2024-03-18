Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Yurdun doğusunda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun yağış sonrası Kars'ta şehir beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Kars'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu, şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yoğun yağış sebebiyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler güçlükle ilerledi, ekipler kar küreme çalışması başlattı.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu - Resim : 1

Sarıkamış'ta ise gece başlayan yağış, ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kars # kar yağışı # Hava durumu
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