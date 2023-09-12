Betona zam inşaat sektörünü vurdu! İşler durma noktasına geldi
Hazır betona son iki ay içinde %55 oranında zam yapılması işleri durma noktasına getirdi. Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aziz Elaldı çimento fabrikalarının kartelleştiğini, buna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
İnşaat sektörü birçok sorunla uğraşıyor. İşçi sıkıntısı, enflasyondan kaynaklı artışlar, arsa temininde yetersizlik başlı sorunlar arasında.
İnşaat sektörü çıkmaza girdi. Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aziz Elaldı, çimento fabrikalarının yaptığı zamlara tepki gösterdi. Uyarıda bulundu.
Ekonomik şartlar nedeniyle müteahhitler %10 kapasiteyle çalışıyor.
Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı, işlerin devam edebilmesi için çözüm istiyor.