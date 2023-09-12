Betona zam inşaat sektörünü vurdu! İşler durma noktasına geldi

Hazır betona son iki ay içinde %55 oranında zam yapılması işleri durma noktasına getirdi. Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aziz Elaldı çimento fabrikalarının kartelleştiğini, buna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Betona zam inşaat sektörünü vurdu! İşler durma noktasına geldi
Editör: Ekrem Demir
Son Güncelleme:

İnşaat sektörü birçok sorunla uğraşıyor. İşçi sıkıntısı, enflasyondan kaynaklı artışlar, arsa temininde yetersizlik başlı sorunlar arasında.

İnşaat sektörü çıkmaza girdi. Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aziz Elaldı, çimento fabrikalarının yaptığı zamlara tepki gösterdi. Uyarıda bulundu.

Ekonomik şartlar nedeniyle müteahhitler %10 kapasiteyle çalışıyor.

Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı, işlerin devam edebilmesi için çözüm istiyor.

Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirlerEmniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirlerTrend
# inşaat # beton
Çok Okunanlar
1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti
1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti
6 numara arayışı sürüyor
6 numara arayışı sürüyor
Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş gelişme
Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş gelişme
12 Eylül'den siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
12 Eylül'den siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Öne Çıkanlar Günlerdir aranıyordu! ABD'li dağcı Mark Dickey böyle tahliye edildi - Ulusal Kanal Günlerdir aranıyordu! ABD'li dağcı Mark Dickey böyle tahliye edildi - Ulusal Kanal Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri! Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri!