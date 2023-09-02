Beylikdüzü'nde arkadaşını korumak isteyen genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

İstanbul’a çalışmak için gelen bir genç Beylikdüzü'nde bir zincir markette arkadaşını korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü. Öldürülen gencin Hakkari Yüksekova’da defnedileceği öğrenildi.

Olay, BİM market Beylikdüzü Kavaklı Şubesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, alkollü olan ve markete giren Yusuf C.T., bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartıştıktan sonra marketten ayrılmıştı. Daha sonra markete gelen şüpheli, o sırada müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın Karay’ı bıçakla karnından ağır yaralamıştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan 28 yaşındaki genç, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 28 yaşındaki Karay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı. Kılınacak cenaze namazının ardından Aydın Karay’ın cenazesi defnedilmek üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine götürüleceği öğrenildi. Anne ve babası Yüksekova’da olan Karay’ın çalışmak için İstanbul’a geldiği ve akrabalarının yanında kaldığı bilgisine de ulaşıldı.