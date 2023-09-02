İstanbul'da çocuk sürücü korkuttu! Facia şans eseri önlendi

İstanbul Arnavutköy'de babasına ati aracı kullanan çocuk polise yakalandı. Polisin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk, polisten kaçmak isterken çayırlık alana uçtu. Şans eseri facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'da çocuk sürücü korkuttu! Facia şans eseri önlendi
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İstanbul'da çocuk sürücü polisten kaçmak isterken çayırlık alana uçtu. Polisin dur ihtarına uymayan çocuk sürücü, arabayla polisten kaçmak isterken başka bir araca çarptı. Diğer araca çarpmasının etkisiyle çocuk sürücünün kullandığı araç çayırlık alana uçtu. Facia kıl payı atlatılmış oldu.

İstanbul'da çocuk sürücü korkuttu! Facia şans eseri önlendi - Resim : 1

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, saat 16.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis ekipleri, 34 FZT 762 plakalı hafif ticari araçta bir çocuğun sürücülük yaptığını fark etti. Ekipler aracın plakasını anons ederek durmasını istedi. 16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk sürücü, panik yaparak kaçmaya başladı. Sokak aralarında kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda çocuk sürücü, Ünsiyet Sokak’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek önce seyir halindeki 34 JU 8059 plakalı hafif ticari araca çaparak çayırlık alana uçtu. Kazada iki sürücü de yaralanmazken, o esnada sokakta kimsenin olmaması faciayı da önledi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile otoparklara çekildi.

İstanbul'da çocuk sürücü korkuttu! Facia şans eseri önlendi - Resim : 2

GÖRÜGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Kazayı gören Turgut Yaşar, “Sürücü polisten kaçıyordu, hızlı bir şekilde geliyordu. Buradan gelen başka bir arabaya önünden vurarak sürükledi. Çocuğun yaşı tutmadığı için ehliyeti yokmuş bu nedenle kaçıyormuş. Biz burada çalışıyorduk gördük o esnada sokakta birileri yoktu polis aracı kovalıyordu. Yaralanan yoktu ama çocuk çok korkmuştu, babası gelince o gitti. Normalde kullanmaması lazım, polis 'dur' deyince korkmuş.” ifadelerini kullandı.

Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndüSeyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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