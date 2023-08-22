Bilecik'te çıkan orman yangını dumanı kenti kapladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınının dumanı kent merkezinden bile görülürken, bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bilecik'te çıkan orman yangını dumanı kenti kapladı
Orman yangını dumanı kenti kapladı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Dereyörük Köyü'nde çam ağacı kaplı ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının şiddeti ve rüzgarın etkisiyle dumanlar Bilecik kent merkezinden görüldü. Bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Vezirhan'da konuşlanan yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Çanakkale'deki orman yangınına 36 hava aracıyla müdahale ediliyorÇanakkale'deki orman yangınına 36 hava aracıyla müdahale ediliyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # orman yangını # Bilecik # dumanlar
Çok Okunanlar
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Öne Çıkanlar Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" İzmir'de yangın! İzmir'de yangın!