Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Osmaneli Yüksek Hızlı Tren şantiyesindeki iş makineleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
bilecik'te orman yangını
Editör: Süleyman Daban
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle Osmaneli Yüksek Hızlı Tren şantiyesinin iş makineleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Osmaneli'nin, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ekip tarafından arazözlerle yürütülen söndürme çalışmasına bir helikopterle destek veriliyor.

Yenişehir Hayriye Mahallesi istikametine büyüyerek devam eden yangın nedeniyle, alevlere yakın bölgedeki Osmaneli Yüksek Hızlı Tren şantiyesinin iş makineleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekipler, Bilecik il merkezi ve Osmaneli ile Yenişehir'in birçok noktasından dumanı görülebilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # orman yangını # Bilecik
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