Bingöl'de orman yangını!
Bingöl'ün Kılçadır köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Bingöl'ün merkeze bağlı Kılçadır köyünde orman yangını meydana geldi.
Bölgede çıkan orman yangınının neden kaynaklandığı tespit edilemedi.
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler 1 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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