Bingöl'de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangının adresi Genç ilçesinn Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alan oldu.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 4 iş makinesi, 2 ilk müdahale, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen söndürme çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.