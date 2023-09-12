Bolu Barosu o ihalenin iptali için dava açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, “2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı”nı yayımladı. Kararda 31 Mart 2024 tarihine kadar uygulanacak avcılık talimatları verildi. Ek karar çerçevesinde 9. Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yer alan Bolu’da da 14 kızıl geyiğin 408 bin lira bedelle avlanması için izin verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelinde 14’ü Bolu’da olmak üzere 57 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıktı.

Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, 2023-2024 Av Turizmi sezonunda Bolu’da avlanması planlanan 14 kızıl geyiğin av ihalesinin iptali için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açtı.