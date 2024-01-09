Bolu'da Mısır Yığınının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da yem fabrikası deposunda işçi Melih Akkaya mısır yığınının altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Akkaya, hayatını kaybetti. Manisa'da ise 20 yaşındaki vinç operatörü Mert Bayat yaşamını yitirdi.

Bolu'da Mısır Yığınının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'da beyaz et üreticisi bir firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın üzerine çalıştığı sırada tonlarca ağırlıktaki mısır yığını döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle depoda bulunan tane mısırları boşalttı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu 43 yaşındaki Akkaya'ya ulaşıldı.

Sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Kula ilçesinde de operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki vinç operatörü Mert Bayat'ın kullandığı kule vinci devrildi. Bir süre kontrolsüz manevra yaptığı görülen vincin geriye devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ağır yaralanan Bayat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bolu # işçi # mısır
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