Bu şehirde 6.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde son 36 saatte 1.4 ila 3,5 şiddetinde 10 deprem meydana geldi. Depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, "2021 yılında AFAD’ın yaptığı bir senaryoya göre bu bölgede 7.2 şiddetinde deprem olma ihtimalini ortaya koydu. 7.2 şiddetinde bir depremin olacağını düşünmüyorum ama 6 ila 6.5 civarında depremin olabileceğini öngörüyorum" dedi.

6.5 Büyüklüğünde Bir Deprem Bekleniyor

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 36 saatte toplam 9 artçı deprem daha meydana geldi. 2021 yılında AFAD tarafından hazırlanan raporda 7.2 şiddetinde deprem olma ihtimali bulunan bölgeler arasında gösterilen bölgedeki depremler vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, bölgede 6 ila 6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ve ne zaman meydana geleceğini ise bilemediklerini ifade etti.

"6 İla 6.5 Civarında Depremin Olabileceğini Öngörüyorum"

Çorum’un özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda olması sebebiyle tehlikeli bir bölgeye yakın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Vedat Deniz şu sözleri söyledi:

“Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun birçok kolu da bulunuyor. Burada özellikle Merzifon-Esençay fayı önemli fay. Çorum’a kuş uçumu 7 kilometre uzaklıkta. Son birkaç gündür Oğuzlar ilçesinde meydana gelen 3.5 şiddetindeki depremin ardından artçılarla birlikte 8-10 tane depremin olduğunu görüyoruz. Bu depremlerle tabii ki daha büyük olur mu olmaz mı konusunu bilmek mümkün değil. Ama 2021 yılında AFAD’ın yaptığı bir senaryoya göre bu bölgede 7.2 şiddetinde deprem olma ihtimalini ortaya koydu. 7.2 şiddetinde bir depremin olacağını düşünmüyorum ama 6 ila 6.5 civarında depremin olabileceğini öngörüyorum. Ama bunun ne zaman olur, nasıl olur konusu tabii ki muamma. Deprem olacak faylardan kaçamıyoruz. Depremden de kaçamıyoruz. Önemli olan depreme dayanıklı binalarda oturmak bu tip binalar inşa etmek çok daha önemli olacaktır”

Çorum bölgesiyle ilgili çok sayıda yapılmış çalışma olduğunu anlatan Prof. Deniz şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Amasya ve Merzifon bölgesi için. 1997 yılında Stein ve arkadaşları sismik boşluklarla ilgili tarihi sürece baktığımızda geçmiş dönemde deprem olan bölgeler mor renk ile görülürken olmayan yerler ise sarı ve kırmızı renkte görülüyor. Çorum’a en yakın yere bakarsak Amasya bölgesinin olduğu yer. Bir birikimin olduğu görülüyor. Bununda 100 yıl içerisinde önemli bir deprem potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Çorum’da bahsettiğimiz Oğuzlar bölgesindeki Merzifon-Eşençay fayının üzerinde de bir sarılık olduğunu görüyoruz. Oranın da bir tehlike arz ettiğini harita üzerinde görebiliyoruz. Bu noktalar açısından Çorum’un da tehlike kaynağı içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Bu tehlike ne zaman olur; yarın da olabilir 500 yıl sonra da olabilir. Bunları bilerek ona göre önlemler almakta yarar var”

“Çorum Kırmızı Bölgenin Tam Ortasında”

Çorum’un jeolojik haritada kırmızı bölgenin ortasında olduğunu ifade eden Deniz, “Çorum ve bölgesinin genel olarak jeolojik haritalarına baktığımızda Çorum bölgesindeki kırmızı olan bölgenin alüvyon olduğunu yani kumlu, milli yapıdan oluşuyor. Burada yukarı tepeden aşağı doğru yağmur sularıyla birikmiş olan mil var. Dolaysıyla kırmızı olan bölgenin tam ortasında Çorum bulunuyor. Zeminle ilgili ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Araştırılması lazım. Bu bölgeler temel anlamda sıkıntılı bölgeler” şeklinde konuştu.