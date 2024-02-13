Deprem hakkında açıklamalarda bulunan uzman isimler depremlerin etkilemeyeceği illeri sıraladı. Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok. Peki o şehirler hangileri oldu? İşte deprem tehlikesi bulunmayan şehirlerin listesi..

DEPREM TEHLİKESİ YOK

Uzman isimlerin sıraladığı şehirler bu şekildedir;

Artvin,

Rize,

Trabzon,

Giresun,

Ordu,

Samsun,

Sinop,

Kastamonu,

Zonguldak.