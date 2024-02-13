Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok
Uzmanların açıkladığı, fay hatlarındaki tehlike boyutuna göre deprem beklenmeyen iller açıklandı. Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok. İşte o şehirler...
Deprem hakkında açıklamalarda bulunan uzman isimler depremlerin etkilemeyeceği illeri sıraladı. Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok. Peki o şehirler hangileri oldu? İşte deprem tehlikesi bulunmayan şehirlerin listesi..
DEPREM TEHLİKESİ YOK
Uzman isimlerin sıraladığı şehirler bu şekildedir;
Artvin,
Rize,
Trabzon,
Giresun,
Ordu,
Samsun,
Sinop,
Kastamonu,
Zonguldak.