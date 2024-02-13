Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok

Uzmanların açıkladığı, fay hatlarındaki tehlike boyutuna göre deprem beklenmeyen iller açıklandı. Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok. İşte o şehirler...

Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok
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Deprem hakkında açıklamalarda bulunan uzman isimler depremlerin etkilemeyeceği illeri sıraladı. Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok. Peki o şehirler hangileri oldu? İşte deprem tehlikesi bulunmayan şehirlerin listesi..

DEPREM TEHLİKESİ YOK

Bu şehirlerde deprem tehlikesi yok - Resim : 1

Uzman isimlerin sıraladığı şehirler bu şekildedir;

Artvin,

Rize,

Trabzon,

Giresun,

Ordu,

Samsun,

Sinop,

Kastamonu,

Zonguldak.

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