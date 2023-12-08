Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Kaydetti: Türkiye'de 8 Aralık 2023'te Yaşanan Son Depremler...
Türkiye'de her an deprem yaşanabilmektedir. Bu nedenle yaşanan depremler her zaman kayıt altına alınırlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. Peki 8 Aralık Cuma günü nerelerde deprem oldu? İşte bugün olan son depremler...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremleri gerçek zamanlı olarak kaydetmektedir. Bu şekilde yaşanan depremlerin kaç şiddetinde olduğunu ve nereleri etkilediğini anlamak mümkündür. Peki 8 Aralık 2023 günü Kandilli rasathanesi ve AFAD hangi illerde deprem kaydetti?
AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
08-12-2023 08:18:20 38.59 39.5817 6.97 ML 1.7 Merkez (Elazığ) 612186
08-12-2023 08:09:10 36.4253 36.2581 8.28 ML 1.7 Belen (Hatay) 612187
08-12-2023 07:51:59 38.3769 37.4586 7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 612185
08-12-2023 07:51:09 38.4853 31.8306 6.9 ML 0.9 Ilgın (Konya) 612183
08-12-2023 07:31:21 40.3864 28.8064 7 ML 1.4 Mudanya (Bursa) 612184
08-12-2023 07:25:51 38.1025 37.895 7.34 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 612180
08-12-2023 07:20:23 38.5814 40.4178 5.17 ML 2.3 Genç (Bingöl) 612178
08-12-2023 07:19:41 38.2564 38.2858 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 612179
08-12-2023 07:08:01 35.7914 27.7753 19.32 ML 2.1 Akdeniz - [97.98 km] Marmaris (Muğla) 612182
08-12-2023 07:04:04 37.8275 36.6372 6.98 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 612181
08-12-2023 06:49:32 37.79 36.04 6.8 ML 1.3 Feke (Adana) 612171
08-12-2023 06:46:50 37.4103 36.8517 7.03 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 612170
08-12-2023 06:41:45 38.3383 38.2439 7.06 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 612172
08-12-2023 06:22:35 38.2247 37.7869 5.07 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 612159
08-12-2023 06:17:31 38.3586 37.5853 7.01 ML 1.3 Darende (Malatya) 612158
08-12-2023 06:03:01 37.2319 42.9253 7.01 ML 1.7 Zakho, Duhok (Irak) - [15.43 km] Uludere (Şırnak) 612160
08-12-2023 05:33:49 38.2275 37.1858 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 612157
08-12-2023 05:31:54 39.9244 40.8372 7 ML 1.1 Aşkale (Erzurum) 612156
08-12-2023 05:17:02 38.095 37.8539 6.86 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 612177
08-12-2023 05:05:22 38.0275 38.2414 7.02 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 612176
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
2023.12.08 09:09:33 38.7807 37.5482 9.3 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.08 09:07:29 40.3762 28.9512 5.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.08 09:07:20 38.4222 37.5928 11.9 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 08:58:19 38.5500 40.2227 19.2 -.- 1.7 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.12.08 08:18:20 38.6350 39.5178 9.9 -.- 1.9 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2023.12.08 08:09:10 36.3707 36.2953 6.0 -.- 1.7 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.12.08 07:31:21 40.4195 28.8598 10.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.08 07:20:22 38.5528 40.3955 4.4 -.- 2.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.08 07:08:01 35.7408 27.7457 9.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.08 07:04:04 37.8227 36.6385 6.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 06:17:31 38.7357 37.4885 16.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 06:05:24 34.4212 24.7940 2.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.08 06:03:02 37.4137 43.0013 3.6 -.- 1.8 -.- GULYAZI-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2023.12.08 05:33:48 38.2178 37.2638 18.5 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 05:26:47 40.0550 23.6898 7.8 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.12.08 04:14:43 35.1798 32.4692 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2023.12.08 04:14:21 38.4313 37.6232 11.6 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 04:03:51 38.4387 37.6548 5.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 03:57:57 38.3542 37.6642 5.0 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.08 03:31:33 38.0868 37.5828 7.1 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 02:52:12 39.0212 25.8705 6.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.08 02:42:13 35.1217 27.9113 81.1 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.08 02:11:39 38.3937 37.4900 3.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 02:06:08 38.2572 38.7067 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 02:04:04 35.6430 26.5912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.08 01:59:52 38.3057 38.2703 2.8 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.08 01:57:41 37.8603 36.3173 7.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 01:34:11 40.4238 28.8513 9.9 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.08 01:27:29 36.3557 29.0852 11.7 -.- 1.6 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.12.08 01:19:01 38.4502 37.6733 14.1 -.- 1.1 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 01:06:51 36.2790 36.0903 6.9 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.12.08 01:02:07 38.5053 40.2715 14.9 -.- 1.8 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.12.08 00:56:20 38.4860 39.2572 4.7 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.08 00:46:56 40.3582 44.0847 1.4 -.- 1.5 -.- ERMENISTAN İlksel
2023.12.08 00:38:47 38.5825 26.7723 7.8 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.08 00:16:25 38.9953 39.9142 4.6 -.- 2.6 -.- UCBUDAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.12.08 00:00:15 38.2518 37.7888 11.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel