Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Kaydetti: Türkiye'de 8 Aralık 2023'te Yaşanan Son Depremler...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremleri gerçek zamanlı olarak kaydetmektedir. Bu şekilde yaşanan depremlerin kaç şiddetinde olduğunu ve nereleri etkilediğini anlamak mümkündür. Peki 8 Aralık 2023 günü Kandilli rasathanesi ve AFAD hangi illerde deprem kaydetti?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

08-12-2023 08:18:20 38.59 39.5817 6.97 ML 1.7 Merkez (Elazığ) 612186

08-12-2023 08:09:10 36.4253 36.2581 8.28 ML 1.7 Belen (Hatay) 612187

08-12-2023 07:51:59 38.3769 37.4586 7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 612185

08-12-2023 07:51:09 38.4853 31.8306 6.9 ML 0.9 Ilgın (Konya) 612183

08-12-2023 07:31:21 40.3864 28.8064 7 ML 1.4 Mudanya (Bursa) 612184

08-12-2023 07:25:51 38.1025 37.895 7.34 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 612180

08-12-2023 07:20:23 38.5814 40.4178 5.17 ML 2.3 Genç (Bingöl) 612178

08-12-2023 07:19:41 38.2564 38.2858 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 612179

08-12-2023 07:08:01 35.7914 27.7753 19.32 ML 2.1 Akdeniz - [97.98 km] Marmaris (Muğla) 612182

08-12-2023 07:04:04 37.8275 36.6372 6.98 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 612181

08-12-2023 06:49:32 37.79 36.04 6.8 ML 1.3 Feke (Adana) 612171

08-12-2023 06:46:50 37.4103 36.8517 7.03 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 612170

08-12-2023 06:41:45 38.3383 38.2439 7.06 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 612172

08-12-2023 06:22:35 38.2247 37.7869 5.07 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 612159

08-12-2023 06:17:31 38.3586 37.5853 7.01 ML 1.3 Darende (Malatya) 612158

08-12-2023 06:03:01 37.2319 42.9253 7.01 ML 1.7 Zakho, Duhok (Irak) - [15.43 km] Uludere (Şırnak) 612160

08-12-2023 05:33:49 38.2275 37.1858 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 612157

08-12-2023 05:31:54 39.9244 40.8372 7 ML 1.1 Aşkale (Erzurum) 612156

08-12-2023 05:17:02 38.095 37.8539 6.86 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 612177

08-12-2023 05:05:22 38.0275 38.2414 7.02 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 612176

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.12.08 09:09:33 38.7807 37.5482 9.3 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.08 09:07:29 40.3762 28.9512 5.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.08 09:07:20 38.4222 37.5928 11.9 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 08:58:19 38.5500 40.2227 19.2 -.- 1.7 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.12.08 08:18:20 38.6350 39.5178 9.9 -.- 1.9 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel

2023.12.08 08:09:10 36.3707 36.2953 6.0 -.- 1.7 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.12.08 07:31:21 40.4195 28.8598 10.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.08 07:20:22 38.5528 40.3955 4.4 -.- 2.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.12.08 07:08:01 35.7408 27.7457 9.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.08 07:04:04 37.8227 36.6385 6.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 06:17:31 38.7357 37.4885 16.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 06:05:24 34.4212 24.7940 2.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.08 06:03:02 37.4137 43.0013 3.6 -.- 1.8 -.- GULYAZI-ULUDERE (SIRNAK) İlksel

2023.12.08 05:33:48 38.2178 37.2638 18.5 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 05:26:47 40.0550 23.6898 7.8 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.12.08 04:14:43 35.1798 32.4692 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2023.12.08 04:14:21 38.4313 37.6232 11.6 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 04:03:51 38.4387 37.6548 5.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 03:57:57 38.3542 37.6642 5.0 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.08 03:31:33 38.0868 37.5828 7.1 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 02:52:12 39.0212 25.8705 6.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.08 02:42:13 35.1217 27.9113 81.1 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.08 02:11:39 38.3937 37.4900 3.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 02:06:08 38.2572 38.7067 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 02:04:04 35.6430 26.5912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.08 01:59:52 38.3057 38.2703 2.8 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.08 01:57:41 37.8603 36.3173 7.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 01:34:11 40.4238 28.8513 9.9 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.08 01:27:29 36.3557 29.0852 11.7 -.- 1.6 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.12.08 01:19:01 38.4502 37.6733 14.1 -.- 1.1 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 01:06:51 36.2790 36.0903 6.9 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.12.08 01:02:07 38.5053 40.2715 14.9 -.- 1.8 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.12.08 00:56:20 38.4860 39.2572 4.7 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.08 00:46:56 40.3582 44.0847 1.4 -.- 1.5 -.- ERMENISTAN İlksel

2023.12.08 00:38:47 38.5825 26.7723 7.8 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.08 00:16:25 38.9953 39.9142 4.6 -.- 2.6 -.- UCBUDAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.12.08 00:00:15 38.2518 37.7888 11.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel