Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD vatandaşlara duyurdu. Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çavdır ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 25,92 kilometre olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurdu. Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çavdır ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 25,92 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 00:33'te meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:33:29 TSİ
Enlem:36.97611 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:25.92 km
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