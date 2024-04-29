AFAD sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurdu. Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çavdır ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 25,92 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 00:33'te meydana geldi.