Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD vatandaşlara duyurdu. Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çavdır ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 25,92 kilometre olarak belirlendi.

Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurdu. Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çavdır ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 25,92 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 00:33'te meydana geldi.

Malatya'da deprem oldu!Malatya'da deprem oldu!Yurt
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