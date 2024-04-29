AFAD X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem Akçadağ'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,6 kilometre olarak belirlendi. Deprem 00:14'te meydana geldi. İşte depreme dair ayrıntılar;