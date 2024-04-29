Malatya'da deprem oldu!
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem Akçadağ'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,6 kilometre olarak belirlendi.
AFAD X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem Akçadağ'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,6 kilometre olarak belirlendi. Deprem 00:14'te meydana geldi. İşte depreme dair ayrıntılar;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:14:53 TSİ
Enlem:38.51667 N
Boylam:38.035 E
Derinlik:8.6 km
Detay:https://t.co/buXVMJkWo4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi