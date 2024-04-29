Malatya'da deprem oldu!

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem Akçadağ'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,6 kilometre olarak belirlendi.

Malatya'da deprem oldu!
Malatya'da deprem oldu!

AFAD X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem Akçadağ'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,6 kilometre olarak belirlendi. Deprem 00:14'te meydana geldi. İşte depreme dair ayrıntılar;

6,9 büyüklüğünde deprem!6,9 büyüklüğünde deprem!Dünya
# malatya # deprem
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