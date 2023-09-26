Burdur'da Mutfaklar Kışlıklarla Donatılıyor

Şimdi ülkemizde kış hazırlıkları zamanı… Türk mutfağının en önemli özelliği, mevsimleri karşılamadan önce yapılan hazırlıklar. Burdur’un Tefenni ilçesi Hasanpaşa köyünde hamarat kadınlar, imece usulüyle kış için hazırlık yapıyor.

Burdur'da Mutfaklar Kışlıklarla Donatılıyor

Oklavasını senidini alan geldi, erişte ve yufka yapımı için kollar sıvandı. Diğer hanede de tarhana için bir araya gelindi. Üretken Türk kadını hazıra inat, el emeği ürünlerinden vazgeçmiyor. Tarhana, salça, erişte ve daha nice güzel lezzetlerimiz… Şimdilerde yurdun dört bir yanında kış için hummalı bir çalışma var. Her şey imece usulüyle yapılıyor.

İmece Usulüyle Çalışma Yapılıyor!

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi kış yiyecekleri için Burdurlu kadınlar da hazırlık yapıyor. Yazın son haftalarında başlayan hazırlıklar, bu ayda yoğunlaşıyor.

Pahalılık arttıkça vatandaşlar geleneksel üretimlerine daha çok sarılıyor. Kışlık yiyecekler hem sağlığa hem de bütçeye katkı sağlıyor. Kadınlar salçayı, binbir emekle yetiştirdikleri domateslerden yapıyor.

Tarhana yapılıp kurutulmuş bile. Şimdilerde bez torbalara konulmadan önceki işlem yapılıyor, yani elekten geçiriliyor. Kadınlara göre yiyeceklerde bereketi, birlik ve sohbet artırıyor.

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