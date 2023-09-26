Ceviz Ağaçları Tehlikede! Üreticiden 15 TL'ye Alınıyor Markette 300 TL'ye Satılıyor

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde ceviz hasadı başladı. Ancak banka borçları üreticiyi düşündürüyor.

Çiftçi yüksek maliyetler altında üretiyor. Yeterince desteklenmiyor. Ceviz üretimi yurt içine yetmiyor. İthale başvuruluyor.

Üretici Abdullah Saka, ceviz fiyatından memnun değil. Tüccarın değerinin altında ürün almasından yakınıyor.

Birçok üründe olduğu gibi cevizde de üreticiden alım fiyatı ile market pazar fiyatı arasında dağlar kadar fark var.

Bahçede çalışan mevsimlik işçi de geçim sıkıntısından yakınıyor.