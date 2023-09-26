Atatürk'ün Uyumadan Önce Okumayı Sevdiği Kitaplar! 57 Yılda 3 Bin 937 Kitap Okudu

Büyük savaşlara ülke anlaşmalarına rağmen Mustafa Kemal Atatürk kitap okumadan uyumayı sevmediği yakın çevresi tarafından verilen bilgiler arasında yer alır. Peki Atatürk'ün uyumadan önce okumayı sevdiği kitaplar hangileri?

Atatürk'ün Uyumadan Önce Okumayı Sevdiği Kitaplar! 57 Yılda 3 Bin 937 Kitap Okudu

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, taarruzlar anlaşmalar ve savaşlara rağmen kitap okumaya devam etti. Bunun en büyük nedeni ise Atatürk sürekli büyük düşünürlerin ve toplumsal düzene katkı sağlayan kitapların zihnini berraklaştırdığını düşünmesinden kaynaklı olduğunu dile getirirdi. Bu bilgiler Atatürk'ü yakından tanıyan silah arkadaşları ve yakınları tarafından elde edilmiş bilgilerdir. 57 yıl boyunca toplamda 3 bin 937 kitap sığdırdı. Her anında okumaya yazmaya ve geliştirmeye adayan Atatürk'ün bir de yatmadan önce okumaktan keyif aldığı kitaplar vardı. 

Atatürk'ün Uyumadan Önce Okumayı Sevdiği Kitaplar!

Mustafa Kemal Atatürk adeta baş ucunda bulundurduğu kitaplar derlemesini BKM Kitap Kurucusu Kutbettin Bingölbali geçtiğimiz sene  paylaşmıştı. Atatürk'ün severek okuduğu kitaplar arasında Jean Jacques Rousseau'ın Toplum Sözleşmesi kitabı oldu. Siyasi anlamda fikirleri için özellikle kitabın altını çizip notlar çıkararak bir ilerleme kat ederdi. İşte Atatürk'ün en çok sevdiği diğer kitaplar;

REŞAT NURİ GÜNTEKİN ÇALIKUŞU
BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE GRİGORYPETROV BELLETEN
TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI ZİYA GÖKALP
TOPLUM SÖZLEŞMESİ JACQUES ROUSSEAU
Ülke kurmak kolay değil! Mustafa Kemal Atatürk günde kaç fincan Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi?Ülke kurmak kolay değil! Mustafa Kemal Atatürk günde kaç fincan Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi?Trend
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