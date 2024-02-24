Bursa'da primlerini ödeyen çiftçilerin emeklilik isyanı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iddialara göre emeklilik primlerini ödediği halde onlarca çiftçi emekli olamadı. Evrakların notere imzalatılması gerekiyordu. Ancak yapılmadı, sorun da tam burada başladı. Çiftçiler ziraat odasına tepkili. Koyunhisar Köyü’nde bir araya gelen mağdurlar, hak kaybına uğramak istemiyor. Çiftçiler, sorunun CHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı olan Sadi Aktaş’ın Ziraat Odası Başkanlığını yürüttüğü dönemde yaşandığını belirtiyor.

Yıllarca prim ödeyen ancak emekli olamayan çiftçiler, çözüm bekliyor. Çiftçiler yaşananları yargıya taşıdı.