Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kuzeninin karşı muhtar adayını desteklediği iddiasıyla çıkan tartışmada amcasının oğlunu pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde  meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, karşı muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle amcasının oğlunu  pompalı tüfek ile vurarak öldürdü. Yaşanan üzücü olayda  biri 5 yaşında kız çocuğu 2 kişi de yaralandı.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü’ haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.’nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y’yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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