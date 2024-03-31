Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen
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Bakan Uraloğlu, eşi Ruveyda, kızları Zeynep ve Gülnisa Uraloğlu ile Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'nda oylarını kullandı.

Uraloğlu, oyunu kullanırken "Vatandaş olarak irademizi sandığa yansıtıyoruz. Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Uraloğlu, oylama sonrası da şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir süreç sonucunda mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımız için oylarımızı kullanıyoruz. Bir yıl içinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için inşallah hayırlı olsun. Bizlere en iyi hizmet edecek insanları Allah nasip etsin. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten."

İçişleri Bakanı Yerlikaya oyunu kullandıİçişleri Bakanı Yerlikaya oyunu kullandıSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # 31 mart yerel seçimleri # ulaştırma bakanı
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