Bursa'da silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegök ilçesinde silahların konuştuğu bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde Mevlüt K. ile husumetlileri Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın boyutu zamanla büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt K., tabancayla ateş açan Bülent K, Ömer S. ve Hikmet K.'yi vurarak yaraladı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gelirken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yararılardan Bülent K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Mevlüt K'yi yakalamak için çalışma başlattı.