Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Celaliye Mahallesi Kudanlı Sokak'ta ıslak mendil üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # büyükçekmece # fabrika yangını
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