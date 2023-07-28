Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Celaliye Mahallesi Kudanlı Sokak'ta ıslak mendil üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.