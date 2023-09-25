Çalıştıkları Yerden Yevmiyelerini İsteyen Gençler Sokak Ortasında Darp Edildi!

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini alamayan 2 genç, iş yeri sahibi ve yanındaki grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştıkları iş yerinden ücretlerini alamayan 2 genç, iş yeri sahiplerini arayarak yevmiyelerini istedi. Telefon konuşması sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra iş yeri sahibi, yanındaki eli sopalı ve bıçaklı kalabalık bir grupla gençlerin yanına geldi. Tartışma burada da devam ederken, eli sopalı ve bıçaklı grup gençlere cadde ortasında saldırdı. 2 genç kaçmaya çalışırken bir binanın girişinde sıkıştırılarak feci şekilde darp edildi. Kalabalık grup kavga sonrası dağılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 gencin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.