Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası
Çanakkale Boğazı'nda Litvanya bayraklı konteyner gemisi arızalandı. Gemi, ekipler tarafından Bozcaada açıklarında demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası meydana geldi. Litvanya bayraklı, İzmir'den Bulgaristan'a giden "Sonata" isimli 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisinin makineleri, boğazın güney girişinde arızalandı.
Gemi kaptanı arıza üzerine durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi. Bölgedeki diğer gemilerin kaptanları da arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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