Çanakkale'de yangın! Yüzlerce ekip sevk edildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak içim havadan ve karadan müdahaleye başladı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN!

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Nusratlı Rampaları mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.